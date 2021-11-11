В ремонте нуждается жилое здание в Петроверигском переулке.

В ремонте нуждается жилое здание в Петроверигском переулке.Реставрация домов-памятников – это весьма сложный и многоэтапный процесс, который позволяет вернуть и сохранить исторический облик объекта культурного наследия. За последние 10 лет в Москве восстановили около 1,6 тысячи памятников истории и архитектуры.С 2020 года в столице действует программа софинансирования проведения реставрации в рамках капитального ремонта жилого фонда. То есть на восстановление жилых домов-памятников теперь выделяются дополнительные средства.Так, скоро капитально отремонтируют дом, построенный в 1912-м вПетроверигском переулке (Басманный район) по проекту архитектора Отто фон Дессина. В первые годы в здании располагалось Петропавловское мужское училище при евангелическо-лютеранском соборе святых апостолов Петра и Павла.Запланированы масштабные работы. Специалисты обновят цоколь – очистят его, проведут антигрибковую обработку и оштукатуривание с последующей окраской. Отремонтируют и фасад здания, включая карнизы и междуэтажные пояски. Установят новые флагодержатели и отливы, информационную доску, обновят поверхности потолка и стен арки.Кроме того, заменят оконные блоки на аналогичные деревянные, расчистят и покрасят откосы, на полу уложат керамическую плитку, отремонтируют кованные ограждения лестниц, заменят поручни.Кровля, чердак и подвал здания также нуждается в ремонте. Специалисты займутся модернизацией инженерно-технических сетей, а еще – проведут восстановительный ремонт в зонах замены коммуникаций.Стоит отметить, что по программе софинансирования проведения реставрации в столице ремонтируют 14 многоквартирных домов. Например, скоро завершатся работы в бывшем доходном доме П. А. Скопника – здании, построенном в 1906 году на улице Спиридоновка.Строению исторический облик – восстановили рисунок 32 кронштейнов. Недостающие детали выливали в мастерской, развернутой прямо во дворе дома. Также была отремонтирована кровля, у которой сложная геометрическая форма. Специалисты полностью заменили стропильную систему, утеплитель, водостоки и обрешетку.