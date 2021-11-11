Департамент регулирования цен и тарифов утвердил новые цены для Петушков, Покрова, Камешкова, Киржача, Гусь-Хрустального, Гороховца, Меленок и Суздаля. Учтена инфляция и рост зарплат сотрудников предприятий.
В семи городах Владимирской области с 10 января 2022 года подорожает проезд в общественном транспорте. Департамент регулирования цен и тарифов утвердил стоимость для Петушков, Покрова, Камешкова, Киржача, Гусь-Хрустального, Гороховца, Меленок и Суздаля. Учтена инфляция и рост зарплат сотрудников предприятий.
К примеру, в Камешкове экономически обоснованный тариф составит 52 рубля. Снизить цену смогут лишь местные власти путём предоставления субсидий для перевозчиков. Сейчас жители города платят 26 рублей за одну поездку.
В Петушках ценник не превысит 24 рублей. Сейчас – 22. В Гусь-Хрустальном за дорогу по городу будут платить 25 рублей, а не 24. В Киржаче билеты будут продавать по 26 вместо 24.
Автобус по Суздалю теперь будет стоить 22 рубля, а не 20. В Гороховце проезд подорожает на два рубля – до 21.
До конца года чиновники рассмотрят заявки от перевозчиков из Коврова, Мурома, Александрова, Вязников, Судогды, Лакинска и Собинки.