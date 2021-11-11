Департамент регулирования цен и тарифов утвердил новые цены для Петушков, Покрова, Камешкова, Киржача, Гусь-Хрустального, Гороховца, Меленок и Суздаля. Учтена инфляция и рост зарплат сотрудников предприятий.

В семи городах Владимирской области с 10 января 2022 года подорожает проезд в общественном транспорте. Департамент регулирования цен и тарифов утвердил стоимость для Петушков, Покрова, Камешкова, Киржача, Гусь-Хрустального, Гороховца, Меленок и Суздаля. Учтена инфляция и рост зарплат сотрудников предприятий.К примеру, в Камешкове экономически обоснованный тариф составит 52 рубля. Снизить цену смогут лишь местные власти путём предоставления субсидий для перевозчиков. Сейчас жители города платят 26 рублей за одну поездку.В Петушках ценник не превысит 24 рублей. Сейчас – 22. В Гусь-Хрустальном за дорогу по городу будут платить 25 рублей, а не 24. В Киржаче билеты будут продавать по 26 вместо 24.Автобус по Суздалю теперь будет стоить 22 рубля, а не 20. В Гороховце проезд подорожает на два рубля – до 21.До конца года чиновники рассмотрят заявки от перевозчиков из Коврова, Мурома, Александрова, Вязников, Судогды, Лакинска и Собинки.