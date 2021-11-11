До прибытия в Россию они проживали в Алеппо, где, начиная с 2013 года ведутся боевые действия. Беженцы опасались, что на Родине, где вот уже 10 лет идёт война, и их попросту убьют.

Два сирийца пытались через суд оспорить решение управления по вопросам миграции об отказе им в предоставлении временного убежища в РФ. Беженцы опасались, что на Родине, где вот уже 10 лет идёт война, и их попросту убьют.До прибытия в Россию они проживали в Алеппо, где, начиная с 2013 года ведутся боевые действия.«Иностранцы полагали, что имеются обоснованные опасения стать жертвой пыток в случае возвращения в страну. Они были уверены, что при вынесении решений не учтена эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавируса, а также постановление Европейского суда по правам человека о том, что насильственное возвращение в Сирию приведёт к нарушению права на жизнь», - рассказали в пресс-службе Кольчугинского городского суда.В МВД ответили, что обстановка в арабской республике не является основанием для предоставления временного убежища, которое носит экстраординарный характер. При этом не представлено доказательств, что мужчинам угрожает большая опасность нежели чем другим жителям САР.«Истцы прибыли в Россию в 2012 и 2013 годах. Не работают. Живут на личные сбережения. Неоднократно привлекались к ответственности за нарушение правил въезда и проживания. Судом не установлено оснований для предоставления истцам временного убежища по состоянию здоровья. Ситуация в Сирии с 2018 года значительно стабилизировалась», - пришли к выводу в Кольчугине.При этом власти Сирийской Арабской Республики опубликовали призыв к гражданам, которые вынужденно покинули её, возвратиться домой.«Объективных причин, мешающих сирийцам вернуться, доказательств, подтверждающих реальность высказанных ими опасений за свою жизнь и безопасность, не представлено и не установлено», - резюмировала Фемида.В удовлетворении требований отказано.