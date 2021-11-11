В городе Кольчугино из многоэтажки эвакуировали 69 человек, в том числе шестерых детей. В ночь на среду тревожное ведомство получило сообщении о задымлении в доме на улице Дружбы. Огнеборцы

В городе Кольчугино из многоэтажки эвакуировали 69 человек, в том числе шестерых детей. В ночь на среду тревожное ведомство получило сообщении о задымлении в доме на улице Дружбы. Огнеборцы подоспели на место. Оказалось, что горит газ из газовой трубы на вводе в пятиэтажку. Горение оперативно ликвидировали. Как установили спасатели совместно с газовщиками, произошла разгерметизация стыка