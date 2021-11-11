Здания дошкольного и общеобразовательного учреждения в новом жилом комплексе рядом со станцией метро Терехово перейдут на баланс города.

Здания дошкольного и общеобразовательного учреждения в новом жилом комплексе рядом со станцией метро "Терехово" перейдут на баланс города.В Москве крупные жилые комплексы сразу строятся со школами и детскими садам, чтобы горожане даже не думали о такой проблеме, как очередь в дошкольные и общеобразовательные учреждения. Построив социальный объект, инвестор передает его в собственность города.Так, в крупном жилом комплексе в Мневниковской пойме возведут школу и детский сад. Сейчас застройщик занимается проектированием зданий. Как только объекты будут построены, их тоже передадут городу.Школу смогут посещать до 800 учащихся. В четырехэтажном здании будут не только учебные классы, но и актовый и спортивный залы, библиотека, лаборантские и классы для робототехники. Оно будет принадлежать школе № 2030, которая известна как "Школа будущего".Детский сад будет рассчитан на 125 воспитанников. Согласно плану, в двухэтажном здании расположатся музыкальный зал, многофункциональный спортивный зал, кабинеты для кружковой деятельности.Жилой комплекс строят в южной части Мневниковской поймы на площади более 40 гектаров. Здесь возведут не только жилые дома, школы и детские сады. На территории также появятся спортивные объекты: глубоководный бассейн, открытые теннисные корты, серфинг-парк, а также дорожки для скандинавской ходьбы, бега и прогулок.Местные жители смогут похвастаться удобным расположением своих домов. Скоро здесь откроется станция метро "Терехово" Большой кольцевой линии. К тому же в 10 минутах езды находится деловой центр "Москва-Сити", а в 15-ти – Садовое кольцо. Дизайн ЖК разработан британским архитектурным бюро LDA Design.Ранее "Дни.ру" о строительстве другого жилого комплекса.На улице Кржижановского возведут две башни по проекту знаменитого голландского бюро UNStudio, возглавляемого Беном ван Беркелем.Авторы решили совместить наследие района, современную архитектуру и заботу об экологии. Две башни соединятся озелененными террасами, которые добавят ценности квартирам с выходом на крышу. Жители смогут обустроить сад, оранжерею. В ЖК будут магазины, постаматы, инфраструктура для ресайклинга, хранения велосипедов и многое другое.