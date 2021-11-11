Памятник легендарному советскому вратарю проведет в мастерской некоторое время.

Памятник легендарному советскому вратарю проведет в мастерской некоторое время.Лев Яшин является очень значимой фигурой для Москвы. В столице установлено несколько памятников футболисту. На доме, в котором он жил, есть памятная доска. Также его именем названа улица, разделяющая Люберцы и Некрасовку.Один из главных памятников вратарю появился в Москве в 1997 году на аллее спортивной славы в "Лужниках". Монумент очень популярен среди поклонников футбола. Однако его решили демонтировать на время ремонта. Памятник проведет некоторое время в мастерской.Сейчас специалисты столичного департамента культурного наследия изучают проектную документацию. Работы начнутся в следующем году.В мастерской планируется укрепить элементы конструкции памятника, устранить трещины на бронзе, промыть и расчистить поверхность, а также привести в порядок патину – естественный налет, который выполняет защитную и декоративную функции. Как только все работы будут сделаны, монумент вновь появится в "Лужниках".Пока памятник будет отсутствовать, эксперты примутся за его фундамент. Памятный камень тоже нужно промыть, почистить. А еще необходимо обновить тонировку посвятительной надписи. В завершение поверхности покроют защитным составом.При жизни Лев Яшин играл за московское "Динамо" и сборную СССР. Спортсмен стал олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960-м, пятикратным чемпионом Советского союза, заслуженным мастером спорта страны. В FIFA, IFFHS, World Soccer, France Football и Placar Яшина назвали лучшим вратарем XX века. Также советский чемпион входит в список лучших игроков прошлого века. По сей день он является единственным вратарем в истории футбола, получившим "Золотой мяч" (1963 год.)Ранее "Дни.ру" о том, что в Москве отремонтируют памятник народному артисту СССР Муслиму Магомаеву. Речь шла о монументе, установленном в 2011 году в Пресненском районе столицы. Памятник промоют специальными чистящими средствами, уплотнят рыхлую патину, покроют защитным составом на основе синтетического воска. Также планируется помыть и почистить каменное ограждение монумента.