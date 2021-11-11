10 ноября в 9 вечера в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного...

10 ноября в 9 вечера в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного дома по адресу: г. Меленки, ул. Коммунистическая, д. 73.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС Владимирской области. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из дома. Сотрудники МЧС не дали распространиться огню во внутрь дома и ликвидировали пожар на площади 2 кв. м. Сгорело внешняя отделка дома и дверь. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единиц техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru