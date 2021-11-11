С момента назначения ей периодически задерживали выдачу медикаментов. Меленковская ЦРБ компенсирует ей затраты.

Прокуратура Меленковского района заставила обеспечить льготными лекарствами женщину-инвалида. Об этом рассказали во Владимирской областной прокуратуре.С сентября 2020 года больная раком инвалид I группы нуждается в приёме жизненно необходимого препарата. Однако с момента назначения ей периодически задерживали выдачу медикаментов. В связи с этим пациентка потратила на лечение более 40 тысяч рублей.«Прокурор района обратился в суд, в котором требовал взыскать с Меленковской центральной районной больницы в пользу местной жительницы потраченную сумму», - уточнили в надзорном ведомстве.Решение суда вступило в законную силу.