В ходе рабочей поездки Александр Авдеев поручил проработать вопрос капитального ремонта терапевтического корпуса Меленковской ЦРБ.

Александр Авдеев посетил Меленковскую центральную районную больницу – станцию скорой медицинской помощи, кабинет вакцинации и терапевтический корпус.Новое здание ССМП возведено на месте старого, дореволюционной постройки. Стоимость работ составила 37 млн рублей. Глава региона побывал в помещениях для персонала и диспетчерской, пообщался с сотрудниками медучреждения.Как рассказал главный врач Меленковской ЦРБ Валерий Вишняков, работа скорой помощи в Меленковском районе осуществляется четырьмя круглосуточными бригадами. Они обслуживают более 31 тысячи человек. При этом 58% населения – сельские жители.В отделении трудится 44 человека: 24 фельдшера и 20 водителей. На территорию приходится 10 автомобилей: 3 класса «А» и 7 класса «В».После осмотра учреждений, Александр Авдеев поручил проработать вопрос капитального ремонта терапевтического корпуса.