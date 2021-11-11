Ввести объект в эксплуатацию планируется первой декаде декабря.

В ходе рабочей поездки в Меленковский район врио губернатора Александр Авдеев посетил деревню Двойново. Здесь строятся наружные сети водоснабжения с водозабором.Контракт заключён с ООО СК «КИТ». Строительно-монтажные работы на объекте завершены.«Проложено более пяти километров водопровода, построена скважина и станция водоподготовки. Проведены гидравлические испытания сетей. В настоящее время готовится исполнительная документация по объекту, после этого будут проведены исследования на качество воды», - уточнили в пресс-службе главы региона.К новым коммунальным сетям подключено уже 90 из 120 домов. К концу ноября подведут оставшиеся. Ввести объект в эксплуатацию планируется первой декаде декабря.