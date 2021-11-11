Сделавшие прививку от коронавируса с 1 по 7 ноября москвичи стали обладателями квартир в рамках акции Вакцина – твой ключ к здоровью!.

Сделавшие прививку от коронавируса с 1 по 7 ноября москвичи стали обладателями квартир в рамках акции "Вакцина – твой ключ к здоровью!".В Москве разыгрывали однокомнатные квартиры. Обладателями нового жилья стали два человека. Они сделали прививку от коронавируса или прошли ревакцинацию в период с 1 по 7 ноября.Участие в розыгрыше принимали более 133 тысяч человек. Победителей выбрали в прямом эфире телеканала "Москва 24".Розыгрыши квартир происходят каждую среду. Следующие состоятся 17 и 24 ноября.Акцию "Вакцина – твой ключ к здоровью" инициировала Московская торгово-промышленная палата. Проект поддержали столичные застройщики: они выделили для розыгрыша 10 квартир.Участниками розыгрыша могут стать москвичи от 18 лет со столичным полисом ОМС.Вакцинацию в Москве можно пройти на базе 100 городских поликлиник. Процедура доступна и в частных клиниках, работающих по соглашению со столичным Департаментом здравоохранения.Также прививочные пункты расположены в крупных торговых центрах и других популярных общественных местах. В центре столицы вакцинироваться можно в ГУМе и Гостином дворе, где открыт один из крупнейших в Европе прививочных пунктов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин , что от коронавируса в столице привились пять миллионов человек. Они получили первый и второй компонент вакцины. Градоначальник выразил надежду на сохранение темпов прививочной кампании.