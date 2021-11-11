До конца года в столице модернизируют девять подземных пешеходных переходов.

До конца года в столице модернизируют девять подземных пешеходных переходов.В Москве постепенно избавляются от пешеходных переходов, в которые порой бывает даже страшно заходить. После ремонта такие сооружения становятся удобными и современными. В них могут спуститься и мамы с колясками, и люди с инвалидностью.С начала 2021-го в Москве отремонтировали пять подземных пешеходных переходов. Обновились переходы в Каширском проезде (возле дома 2, корпус 1), в 5-м Донском проезде (рядом дом 23, корпус 1), на Пролетарском проспекте (дом 10, корпус 1), Ленинском проспекте (дом 121/1) и Новочеремушкинской улице (дом 66, корпус 1).Там заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, привели в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие, обновили инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления, а еще – отремонтировали служебные помещения."Всего до конца года отремонтируем 14 подземных пешеходных переходов столицы", – сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.Общая площадь объектов, которые были модернизированы, составляет почти 2,8 тысячи квадратных метров. Во время ремонта переходы не перекрывали. Часть всегда была открыта для пешеходов.Кроме того, в Москве часто появляются новые пешеходные переходы. Например, два объекта в этом году на Волоколамском шоссе. Первый переход расположен в районе дома 128, второй – дома 116. Их длина составляет 64,4 и 55 метров соответственно. На строительство были потрачены деньги, выделенные из городского бюджета на реконструкцию шоссе.А недавно на юго-западе столицы пешеходный переход будущего. Горожанам представили проект iCrosswalkакселератора стартапов "Транспортные инновации Москвы", выступающий за безопасность дорожного движения.Принцип работы такого перехода заключается в следующем: когда к "зебре" приближается пешеход, система считывает траекторию его движения. Если человек намерен перейти дорогу, включаются сигнальные элементы, информационное табло с надписью "Пропустите пешехода" и прожекторы освещения зоны перехода. Система распознает людей любого роста и животных.