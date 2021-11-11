Под Петушками во Владимирской области опрокинулся самосвал с полуприцепом. ДТП произошло около 6.30 утра на федеральной трассе М-7. По данным дорожной полиции, 52-летний водитель КАМАЗа не

Под Петушками во Владимирской области опрокинулся самосвал с полуприцепом. ДТП произошло около 6.30 утра на федеральной трассе М-7. По данным дорожной полиции, 52-летний водитель КАМАЗа не справился с управлением и врезался в шумозащитные ограждения, после чего грузовик завалился на бок. Перевернувшийся большегруз перекрыл движение в сторону Владимира и спровоцировал серьезную пробку. В УПРДОРе сообщили о