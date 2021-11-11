В Коврове сотрудники транспортной полиции пресекли нарушение общественного порядка Как сообщает...

В Коврове сотрудники транспортной полиции пресекли нарушение общественного порядкаКак сообщает пресс-служба Владимирского ЛО МВД России на транспорте, в дежурную часть линейного отдела полиции Ковров Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от начальника пассажирского поезда № 733 сообщением «Нижний Новгород - Москва» о том, что к прибывающему на станцию поезду требуется наряд полиции.Сотрудники транспортной полиции выяснили, что 38-летняя пассажирка, жительница Республики Чувашии, в пути следования распивала спиртные напитки и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мешала отдыху других пассажиров и работе поездной бригады. Она также выражала явное неуважение к пассажирам, сопровождающееся нецензурной бранью. В связи с этим начальником поезда было принято решение об отказе ей в проезде.Сотрудниками линейного отдела полиции Ковров были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).Максимальным наказанием, предусмотренным санкциями данных статей, является административный арест.Фото: rail-road.msk.ru