В рамках операции во Владимире сотрудники ОГИБДД проверили транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки.

11 ноября в городе Владимире в рамках операции «Автобус» сотрудники технического надзора ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру провели проверку автобусов. Цель мероприятия - пресечение нарушений Правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров.В ходе мероприятия проверено несколько транспортных средств. Особое внимание уделялось техническому состоянию, наличию необходимых документов.В целом установленные правила соблюдаются, однако, в одном из случаев выявлены грубейшие нарушения.Инспекторы обратили внимание на неисправности в рулевом управлении автобуса, что подразумевает запрещение эксплуатации и невозможность дальнейшего использования автобуса до устранения выявленных недостатков. Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.12.5 КоАП РФ. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности должностного лица, ответственного за выпуск на линию данного автобуса. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.Аналогичные мероприятия по контролю за техническим состоянием общественного транспорта в ноябре запланированы на территории всей области.Справочно:В текущем году на территории Владимирской области зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. В результате ДТП 6 человек погибли, более 120 получили травмы.