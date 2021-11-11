Застройщики предупреждают о негативных последствиях подорожания строительных материалов.

Застройщики предупреждают о негативных последствиях подорожания строительных материалов.За минувший месяц объем денежных вложений в металл, использующийся при возведении многоэтажных домов в России, вырос на 15-40%. Если сравнивать со стоимостью сырья на начало года, то скачок составил еще более впечатляющие 25-80%.По словам директора по закупкам девелопера "А101" Георгия Криницына, недостижимо высокой отметки стоимость металла в России достигла летом. Такое положение на рынке, отметил он, приводит не только к росту цены квадратного метра в новостройках. Из-за подорожания сырья даже если коньюнктура на рынке изменится, то скорректировать цены на жилье все равно не получится."Резкий рост цен на металл автоматически ведет к увеличению себестоимости и подстегивает рост цен на жилье", – подчеркнул президент ГК "Основа" Александр Ручьев.Он объяснил это тем, что доля металла в себестоимости строительства весьма существенна. Впрочем, заметил эксперт, за 2021 год в цене выросли вообще все строительные материалы.О росте себестоимости строительства из-за повышения цены на строительные материалы рассказал и директор департамента закупок ГК ФСК Александр Ткаченко. Он добавил, что на стоимость жилья даже большее влияние оказывает дефицит рабочей силы. Этот вопрос, заметил специалист, также до сих пор не решен.