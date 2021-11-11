Оперативный штаб опубликовал свежую статистику по уровню распространения коронавируса в России.

Оперативный штаб опубликовал свежую статистику по уровню распространения коронавируса в России.Спустя сутки после публикации прошлой порции официальной статистики в России было зарегистрировано более 40 тысяч новых случаев коронавируса. Число новых пациентов с подтвержденным ковидом достигло отметки в 40 759 человек.За те эе 24 часа выздороветь смогли 33 156 пациентов. Кроме того, в официальную статистику попали данные о 1 237 летальных исходах.Больше всего заболевших регистрируется по-прежнему в Москве – 6240 человек. Следом идет Санкт-Петербург, в котором число заразившихся ковидом пациентов за сутки оценивается в 3230. Замыкает тройку лидеров антирейтнга Московская область. Подмосковье привнесло в общую статистику 2617 новых случаев.В общей сложности число заразившихся ковидом человек, попавших в официальную статистику за все время наблюдений, составило 8 952 472. Выздоровевших насчитали 7 687 317. Что же касается смертей из-за ковида, то таковых было насчитано 251 691.В оперативном штабе напоминают, что вакцинация продолжает оставаться единственным эффективным способом по борьбе с пандемией. Как показала статистика по новым случаям заражения, пока необходимую прививку получили недостаточно человек.