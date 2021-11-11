Роспотребнадзор продлил запрет на проведение массовых мероприятий в школах до 1 января 2024 года.

Во Владимирской области разрешено лишь поклассное проведение новогодних утренников. В начале ноября Роспотребнадзор продлил запрет на проведение массовых мероприятий в школах до 1 января 2024 года.Директор департамента образования Елена Запруднова пояснила, что праздники разрешены лишь внутри коллектива. В целом новогодние ёлки не запрещены, но их необходимо проводить маленькими группами. Как в прошлом, так и в 2021 году будут проводиться внутриклассные мероприятия.Главная цель - сохранить здоровье детей. Родителей просят отнестись с пониманием.Елена Запруднова добавила, что, возможно, не все мамы и папы смогут поучаствовать, но на кого будет распространяться запрет - не уточнила.«Дети являются переносчиками ковида. Внутриклассовый формат нужен чтобы поберечь здоровье родителей, а также бабушек и дедушек и не заразить их», - резюмировала она.