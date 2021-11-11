В регионе местные власти апробируют различные способы поощрения вакцинации. В Киржачском районе...

В регионе местные власти апробируют различные способы поощрения вакцинации.В Киржачском районе привитые граждане категории 60+, начиная с декабря, в течение двух месяцев смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Администрация района заключила соответствующее соглашение с перевозчиками. Проездные для вакцинированных отпечатает местный предприниматель-меценат Евгений Федоров.А в Вязниковском районе среди пенсионеров, сделавших прививку от КОВИД, разыграют абонементы в муниципальный спортивно-оздоровительный комплекс.Тем временем, всего в регионе первый этап вакцинации прошли 440 тысяч человек - это 40 процентов от взрослого населения региона. При текущих темпах шестидесятипроцентный порог будет достигнут через два с половиной месяца.