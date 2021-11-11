Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Место выбрано? Где построят новый ковидный госпиталь в...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Место выбрано?Где построят новый ковидный госпиталь в регионе? Рабочая группа оценила три предложенных варианта и дала рекомендации.- Рука помощиПомощь в трудной жизненной ситуации. Как во владимирском Свято-Боголюбском Алексиевском мужском монастыре заботятся о бездомных?- 3:0Владимирское «Торпедо», наконец, прорвало. «Черно-белые» разгромили нижегородцев и ушли с последнего места.