Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Начало положено? Три варианта на выбор.- Новая Быковка,...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Начало положено?Три варианта на выбор.- Новая Быковка, Энергетик, Областной центр. Где в итоге власти региона намерены построить ковидный госпиталь?- Рука помощиПомощь в трудной жизненной ситуации. Как во владимирском Свято-Боголюбском Алексиевском мужском монастыре заботятся о бездомных?- Школьное прошлоеИ где находится старейший школьный музей области? Ученики и и педагоги демонстрируют редкие экспонаты.