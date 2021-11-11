Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Начало положено?
Три варианта на выбор.- Новая Быковка,...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Начало положено?
Три варианта на выбор.- Новая Быковка, Энергетик, Областной центр. Где в итоге власти региона намерены построить ковидный госпиталь?
- Рука помощи
Помощь в трудной жизненной ситуации. Как во владимирском Свято-Боголюбском Алексиевском мужском монастыре заботятся о бездомных?
- Школьное прошлое
И где находится старейший школьный музей области? Ученики и и педагоги демонстрируют редкие экспонаты.