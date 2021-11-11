Тем не менее с 15 ноября учащиеся приступят к очному формату получения знаний.

Владимирская область готова обеспечить школьникам дистанционное обучение если таковое потребуется. Тем не менее с 15 ноября учащиеся приступят к очному формату получения знаний.Как сообщила директор департамента образования Елена Запруднова, ещё в прошлом году была запущена платформа для организации дистанта. Возможность есть. За прошедшее время школы оснастили ноутбуками и планшетами. На платформе электронного образования размещена масса уроков, куда может зайти любой желающий и ознакомиться с ними.Напомним, что из-за ковида каникулы в образовательных учреждениях до 15 ноября.