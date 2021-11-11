Полную иммунизацию от ковида прошли 384814 владимирцев, первую инъекцию получили – 439778 жителей.

Во Владимирской области среди людей старше 60 лет наблюдается наименьший охват вакцинацией коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Во время доклада об эпидобстановке Владимиру Путину она уточнила, что в среднем доля привитых пожилых граждан составляет 44,7%.«Хуже всего ситуация складывается в: Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, а также во Владимирской области и Приморском крае», - подчеркнула она.Напомним, что утром 11 ноября 33-ий регион поставил новый антирекорд – плюс 329 заболевших. Полную иммунизацию от ковида прошли 384814 владимирцев, первую инъекцию получили – 439778 жителей.По мнению Голиковой, высокое выявление заболеваемости связано в том числе с ростом тестирования на COVID-19. В среднем по стране показатель составляет 367 анализов на 100 тысяч населения.