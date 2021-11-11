Эксклюзив Владимирское «Торпедо» в последнем домашнем матче сезона громко хлопнуло дверью,...

ЭксклюзивВладимирское «Торпедо» в последнем домашнем матче сезона громко хлопнуло дверью, разгромив «Волну» из Нижегородской области .Полузащитник Дмитрий Калабухов оформил хет-трик. Первый гол он забил уже на шестой минуте, в концовке первого тайма реализовал пенальти, а на пятьдесят восьмой минуте отличился в третий раз. Правда, никакого турнирного значения эта победа для «черно-белых» иметь не будет. Весной «Торпедо» в любом случае будет играть в "группе неудачников" второго дивизиона. В этом году владимирской команде предстоит сыграть еще один матч - в Орехово-Зуево против местного «Знамени труда».Сергей Дубровин, старший тренер ФК «Торпедо» (Владимир»):- Мы сегодня, наконец-то, победили, мы очень давно этого хотели и сегодня это получилось. Я благодарен всем болельщикам и фанатам, которые пришли. И тем людям, которые за нас болели, смотрели через интернет. Я говорю всем огромное спасибо в этот морозный день. Они пришли, болели очень активно, и это чувствовалось на протяжении всего матча.Одержал победу вчера и футбольный клуб «Муром». Футболисты с берегов Оки с минимальным перевесом обыграли грозную московскую «Казанку». Единственный мяч на счету Лео Чаукина. В последнем туре, который пройдет в это воскресенье, муромляне дома сыграют со второй командой московского «Динамо». В случае победы «Муром» может рассчитывать на попадание в группу победителей второго дивизиона.И сегодня вечером болеем за сборную. В 20.00 на нашем канале матч «Россия – Кипр». Финальный этап борьбы за выход на Чемпионат мира.