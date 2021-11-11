Эксклюзив По данным департамента здравоохранения, в области с начала пандемии 600 беременных...

ЭксклюзивПо данным департамента здравоохранения, в области с начала пандемии 600 беременных переболели ковидом. При этом риск перенести болезнь тяжело у беременных наиболее высок. Причем, заражаются ковидом и новорождённые. Как обезопасить себя и родить здорового ребенка, рассказывает главный врач второго роддома города Владимира Сергеей Телегин. Именно это учреждение первым начало принимать рожениц с ковидом.