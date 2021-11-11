Теперь ей грозит до пяти лет колонии.

Во Владимире 46-летняя домработница украла у хозяйки квартиры 35 тысяч рублей. Подробностями уголовного дела поделились в УМВД по Владимирской области.Во время выдачи аванса ушлая дама заметила, где её работодатель хранит свои сбережения. После того как женщина ушла, злоумышленница похитила из тайника вышеуказанную сумму и ретировалась в неизвестном направлении.Полиция задержала преступницу. Та, в свою очередь, призналась в содеянном. Теперь ей грозит до пяти лет колонии.