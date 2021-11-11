Ранее в учреждении работало 15 бригад. При этом в среднем за сутки диспетчеры принимают до 300 вызовов, огромная часть которых от больных с подозрением на коронавирус.

На владимирской станции скорой медицинской помощи количество бригад скорой помощи увеличено до 30 на 360 тысяч человек. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Константин Баранов.Напомним, что во время визита на ССМП министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко«Я был уверен, что мы этого не сделаем. Настраивался звонить министру и докладывать, что я не выполнил его поручение. Хочу поблагодарить студентов и руководство колледжей, администрацию Владимира. Общими усилиями мы выполнили поставленную задачу. К нам приходят фельдшеры. На этой неделе придут 9 новых машин. Ординаторы из Владимирской области, обучающиеся в других регионах, направляются на работу домой», - пояснил глава депздрава.Ранее в учреждении работало 15 бригад. При этом в среднем за сутки диспетчеры принимают до 300 вызовов, огромная часть которых от больных с подозрением на коронавирус.Владимирская медицина давно . Ранее сообщалось, что за год на городскую станцию скорой помощи пришли работать В списке новых сотрудников: четыре врача (в том числе врач-анестезиолог-реаниматолог и врач-психиатр), 14 водителей, а также 41 сотрудник - это фельдшеры и медсёстры.С 2021 года для медиков увеличены единовременные выплаты. Право на два миллиона получили врачи, педиатры, психиатры и анестезиологи-реаниматологи, которые работают в составе выездных бригад. На один миллион рублей могут рассчитывать фельдшеры и медсёстры-анестезисты.