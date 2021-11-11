В областном центре начался принудительный демонтаж наружной рекламы, установленной без разрешения....

В областном центре начался принудительный демонтаж наружной рекламы, установленной без разрешения. Предписания владельцам таких вывесок были направлены заранее, до настоящего времени они должны были убрать их самостоятельно.Теперь же снятые конструкции можно будет забрать в течение месяца, возместив городу стоимость демонтажа и хранения. Невостребованные элементы рекламы утилизируют. Список таких незаконных вывесок размещен на сайте владимирской мэрии. Всего в нем 62 адреса.