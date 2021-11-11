В депздраве подчеркнули, что медики сделали всё возможное для спасения жизни малыша.

Во Владимире скончался младенец, который. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Константин Баранов.Ранее сообщалось, что по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко медики из федерального консультативного центра помогают в лечении малыша, который на третий день после рождения заболел ковидом.«Он появился на свет недоношеным с врождёнными пороками и COVID-19. Десять дней врачи боролись за его жизнь. Министр, когда был здесь, дал команду, чтобы приехала многопрофильная бригада. Пока они добирались ребёнок умер. Было сделано все необходимое. О переводе в Москву вопрос не стоял. Будет собрана расширенная комиссия по рассмотрению летальных исходов. Рассмотрим и этот случай, но медики сделали все возможное и невозможное», - подчеркнул главврач региона.Ранее сообщалось, что новорождённому . С первых дней постановки диагноза в терапии помогали специалисты научного центра детей и подростков.