Врачи не смогли спасти новорожденного с ковидом во Владимире. Как мы уже сообщали, министр...

Врачи не смогли спасти новорожденного с ковидом во Владимире. Как мы уже сообщали, министр здравоохранения Михаила Мурашко поручил медикам из федерального консультативного центра помогать в лечении новорожденного, который заболел ковидом на третий день после рождения. Новорождённый заразился коронавирусом от матери и очень тяжело переносил болезнь.Константин Баранов, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Было сделано все необходимое. О переводе в Москву вопрос не стоял. Будет собрана расширенная комиссия по рассмотрению летальных исходов. Рассмотрим и этот случай, но медики сделали все возможное и невозможное.