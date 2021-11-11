В детских садах порядка 200 детей из 10 групп отправлены на карантин.

Во Владимирской области на 8 ноября коронавирусом и ОРВИ болели 600 педагогов. В детских садах порядка 200 детей из 10 групп отправлены на карантин.Как уточнила Елена Запруднова, статистика выявленных случаев COVID-19 среди детей во время каникул не собиралась. Однако заражения фиксируются как в районах, так и в областной столице.«Самый проблемный – Гусь-Хрустальный район», - сказала она.Госслужащая добавила, что на начало недели порядка 200 педагогов ушли на больничный из-за коронавируса, а 400 – по причине заражения респираторными инфекциями.