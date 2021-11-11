Директор департамента образования Елена Запруднова озвучила варианты навёрстывания учебной программы.

Во Владимирской области учебный год могут продлить на лето. Об этом рассказала директор департамента образования Елена Запруднова.«После возникает вопрос - каким образом можно реализовать утверждённый учебный план. Есть варианты, которыми может воспользоваться учреждение и его учителя. К примеру, сокращение часов, отведённых на повторение. Ещё можно сократить зимние и весенние каникулы. И не самый удобный способ - продление учебного года на лето. Последний вариант является непопулярным. Начинаются государственные экзамены, оздоровительная кампания. Дети уезжают в лагеря», - подчеркнула она.Елена Запруднова добавила, что у школ уже есть опыт выполнения учебного плана в условиях, когда дети уходят на внеплановые каникулы. Отработана и система дистанционного обучения.«Ранее план уже корректировался и школьники успели получить необходимые знания. Думаю, что мы справимся и в этом году», - резюмировала госслужащая.