Водитель грузовика не пострадал. Фура лежит на боку. На участке автомагистрали образовалась пробка в сторону Владимира.

Утром 11 ноября в 6.20 на 121 километре трассы М-7 52-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением и врезался в противошумное ограждение. Тягач с полуприцепом сбил пешехода, который в этот момент стоял на обочние.По информации УМВД по Владимирской области, мужчину госпитализировали в Петушинскую ЦРБ. Он находится в коме. Его личность пока не установлена.Водитель грузовика не пострадал. Фура лежит на боку. На участке автомагистрали образовалась пробка в сторону Владимира.Инспекторы ГИБДД проводят проверку случившегося. Устанавливаются обстоятельства происшествия.