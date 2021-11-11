Во Владимирской области с 10 января 2022 года подорожает проезд в общественном транспорте в семи...

Во Владимирской области с 10 января 2022 года подорожает проезд в общественном транспорте в семи крупных городах. Региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов утвердил новые тарифы для 7 городов Владимирской области.В каждом городе зафиксирована разная цена:В Камешкове вышел тариф в сумме 52 рубля,в Петушках цена повысится до 24 рублей,в Киржаче - 26 рублей,в Гусь-Хрустальном и Покрове - 25 рублей,в Суздале - 25,В Гороховце - 21 рубль.Для остальных городов области, в том числе и для Владимира, тарифы будут рассмотрены позднее.