Во Владимирской области с 10 января 2022 года подорожает проезд в общественном транспорте в семи...
Во Владимирской области с 10 января 2022 года подорожает проезд в общественном транспорте в семи крупных городах. Региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов утвердил новые тарифы для 7 городов Владимирской области.
В каждом городе зафиксирована разная цена:
В Камешкове вышел тариф в сумме 52 рубля,
в Петушках цена повысится до 24 рублей,
в Киржаче - 26 рублей,
в Гусь-Хрустальном и Покрове - 25 рублей,
в Суздале - 25,
В Гороховце - 21 рубль.
Для остальных городов области, в том числе и для Владимира, тарифы будут рассмотрены позднее.