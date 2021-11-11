Акция проводится в Киржачском районе и распространяется на граждан 60+.

Во Владимирской области привитым пенсионерам разрешат бесплатно ездить на общественном транспорте и разыграют среди них абонементы в оздоровительный комплекс. Об этом в своём репортаже рассказали коллеги изРуководители муниципалитетов всячески пытаются мотивировать горожан пройти иммунизацию. Так, в Киржачском районе граждане категории 60+, которые вакцинировались от коронавируса, два месяца не будут платить за проезд в автобусах. Акция начнётся с декабря. Местная администрация и перевозчики уже договорились. Проездные напечатает местный меценат Евгений Фёдоров.В Вязниковском районе защищённые от ковида пожилые люди примут участие в розыгрыше абонементов в муниципальный спортивно-оздоровительный комплекс.Ранее мы сообщали, что