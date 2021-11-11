Теперь ей, как минимум, грозит штраф, а как максимум - административный арест.

Во Владимирской области с поезда «Нижний Новгород – Москва» сняли пьяную 38-летнюю дебоширку из Чувашии. Она нарушала общественный порядок, выпивала и ругалась матом.В Коврове в вагон вошли сотрудники сотрудники транспортной полиции, которые проводили пассажирку в линейный отдел и составили на неё два протокола – за мелкое хулиганство и за появление в общественном месте подшофе.Теперь ей, как минимум, грозит штраф, а как максимум - административный арест.