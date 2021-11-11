Продленные каникулы заканчиваются. С 15 ноября школьники вернутся к очной форме обучения. Об этом заявила и.о. директора департамента образования Елена Запруднова в ходе коронавирусного

Продленные каникулы заканчиваются. С 15 ноября школьники вернутся к очной форме обучения. Об этом заявила и.о. директора департамента образования Елена Запруднова в ходе коронавирусного брифинга. Напомним, решение о продлении каникул врио главы региона принял из-за ухудшения эпидобстановки. Теперь учащимся региона придется наверстывать школьную программу. Как? Решат сами образовательные учреждения. Руководитель профильного ведомства предложила свои варианты: