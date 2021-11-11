Будущим выпускникам рассказывают о возможности обучения в высших учебных заведениях системы МВД России и поступлении на службу в подразделения полиции.

Во Владимирской области сотрудники отделения по работе с личным составом и патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профориентационную встречу со студентами местного колледжа.Специалист ОРЛС рассказала будущим выпускникам о возможности дальнейшего обучения в высших учебных заведениях системы МВД России, порядке отбора кандидатов на службу, основных направлениях деятельности органов внутренних дел.Полицейские отметили, что при поступлении на службу особое внимание уделяется образовательному уровню, морально-деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке кандидатов.Во время встречи сотрудники полиции ответили на вопросы о социальных гарантиях, а также возможности получения бесплатного юридического образования.Продолжил беседу представитель патрульно-постовой службы полиции, которой поделился своим опытом службы, рассказал о специфике профессии, о том, как проходят рабочие будни полицейского.Студенты поблагодарили сотрудников полиции за интересную и познавательную встречу.