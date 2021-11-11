Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 66 368 владимирцев.

Во Владимирской области на 11 ноября выявлено 329 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 71 человека. Ещё 42 жителя подхватили опасную болезнь в Ковровском, 40 - в Гусь-Хрустальном, 38 - в Муромском, 16 - в Юрьев-Польском, 15 - в Киржачском, 14 - в Суздальском районах. По 13 инфицированных прибавилось в Петушинском и Вязниковском, 12 - в Кольчугинском, 10 - в Александровском, по 9 - в Селивановском и Гороховецком районах. По 7 пациентов с ковид выявлено в Собинском, Меленковском и Камешковском, 5 - в Судогодском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 66 368 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 15 586 случаев во Владимире, 7665 - в Гусь-Хрустальном районе, 7320 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.