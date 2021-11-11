Пункт приема бездомных при монастыре. Во владимирском Свято-Боголюбском Алексиевском мужском...

Пункт приема бездомных при монастыре. Во владимирском Свято-Боголюбском Алексиевском мужском монастыре в этом году начали оказывать помощь обездоленным. Какую поддержку получают люди, кроме горячего обеда и душа? Расскажет Анастасия Сахарова.Газ и свет отключили за неуплату. Денег нет. Ушла жена. Повредил шейку бедра - сам Николай Володин с жизненными трудностями уже не справлялся. Так оказался в пункте приема бездомных при мужском монастыре во Владимире.Николай Володин:- Существовал плохо.. Если бы с головой было хорошо, я бы существовал нормально..У Николая была достойная профессия - пожарный. Жил в Радужном. До пенсии оставалось меньше трех лет. Уволили за пьянство. Сейчас заработка нет. Хотя, по словам соцработника, работу Николаю предлагали- отказался.Галина Волкова, работник социальной службы г.Радужного:- Человек сам уже не может выбраться из своего болота, можно так сказать. А здесь ему руку протягивают. И он потом может вернуться в социум.Горячий чай и душ, кров над головой. Первое, что нужно человеку, который остался без работы и дома. Второе - доброе слово. Третье - труд. На территории монастыря всегда нужны руки.Николай Володин:- Понимаете, я не так просто приехал и все, буду лежать и смотреть. Я буду работать, что мне скажут.Вагончик рассчитан на трех человек.Постоянное проживание никто не гарантирует. Это не приют.Сюда приходят жертвы мошенников, домашнего насилия. Те, кто потерял деньги, работу, дом, семью, смысл жизни. Таких людей через этот пункт при мужском монастыре за первый год работы прошло уже около тысячи. 99 процентов - мужчины.Юрий Заплатник, помощник наместника монастыря:- У мужчин все, видимо, сложнее, чем у женщин. У них все быстро рушится и не всегда восстанавливается.К сожалению, исправляются единицы, рассказывает иеродьякон Макарий. Человек, поживший в нищете, привыкает и в ней остается.Макарий, иеродьякон, начальник монастыря:- Понимает, что он уже в миру не справится с этим миром жестоким.. Тяжело зарплату найти достойную. И он возвращается восвояси.. Под храмом, под монастырями просит подаяния.Но бывает, что, пожив при монастыре, человек меняется. Но для этого недостаточно горячего обеда. Перемены происходят и благодаря поддержке психологической. Николай Володин помощи никогда не просил. Даже у близких. У него есть сын, но с отцом он связь не держит.Николай Володин:-Вы думаете, он с вами редко общается, потому что вы оступились? - Да нет, просто не совпадаем все никак.. Вместе никак не попадаем.. Мы отдельно все живем.Николай надеется: он вернется к нормальной жизни. И сын снова захочет его увидеть.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. "Вести-Владимир"