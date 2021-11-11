Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент помочь беженцам, находящимся на границе Белоруссии с Польшей. По словам политика, к такой ситуации привели действия западных стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент помочь беженцам, находящимся на границе Белоруссии с Польшей. По словам политика, к такой ситуации привели действия западных стран.Причиной происходящего Володин назвал многолетний политический курс США и Евросоюза в отношении Ближнего Востока. Он отметил, что большинство беженцев – выходцы из стран, куда вводились войска НАТО."Ливия, Ирак, Сирия – ни одно из этих государств не выиграло от международной экспансии Запада. И теперь граждане этих стран вынуждены искать убежища", – написал спикер Госдумы в своем .Володин констатировал, что Евросоюз не спешит помогать Белоруссии, как это делалось в отношении Турции или Италии. Более того, с согласия ЕС Польша применила огнестрельное оружие и газ против людей, отметил спикер."Заявлений с осуждением подобных радикальных действий мы не слышим. Вместо этого — бряцают оружием и грозят санкциями Белоруссии. Что это, если не двойные стандарты?" – написал Володин.Он призвал международные организации: Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент — перестать перекладывать ответственность и помочь беженцам.Россия продолжит помогать столкнувшейся с наплывом мигрантов Белоруссии, пообещал председатель ГД. Он сообщил, что законодатели двух стран поднимут вопрос с беженцами на предстоящей сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.Миграционный кризис на белорусско-польской границе резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч выходцев из ближневосточных стран пытались сломать заграждения и попасть на территорию Евросоюза.