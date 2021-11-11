За десять месяцев клиенты ВТБ во Владимирской области оформили 8,2 тыс. потребительских кредитов на сумму 5,6 млрд рублей, что на 59% превышает значения за январь-октябрь 2020 года. В этом году ..

За десять месяцев клиенты ВТБ во Владимирской области оформили 8,2 тыс. потребительских кредитов на сумму 5,6 млрд рублей, что на 59% превышает значения за январь-октябрь 2020 года.В этом году кредиты наличными стали одним из самых востребованных продуктов у населения. В октябре жителям владимирского региона банк выдал более 800 кредитов на сумму 528 млн рублей – на 45% больше, чем в октябре прошлого года. В целом по стране октябрьские выдачи в этом сегменте составили 106 млрд рублей, что также превышает аналогичный показатель предыдущего года в полтора раза.«Серьезный рост рынка потребкредитования мы отмечаем со второго квартала. Восьмой месяц подряд объем продаж превышает 100 млрд рублей. Ежемесячно объемы выдач увеличиваются более чем в 1,5 раза в сравнении с аналогичными периодами 2020 года. Высокий спрос со стороны наших клиентов сохранится, до конца года мы рассчитываем выдать в общей сложности 1,3 трлн рублей. Для нас крайне важно учитывать комфортную долговую нагрузку заемщиков, обеспечивая их средствами для решения любых финансовых вопросов, но при этом не допуская закредитованности граждан», - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ.Клиенты ВТБ увеличивают спрос на кредиты в цифровых каналах, которые позволяют получить финансирование быстрее и без лишнего посещения офиса. Доля кредитов наличными, выданных дистанционно, в октябре составила 46%, увеличившись за год более чем на 10 п.п.Всего за десять месяцев клиенты оформили более 1,3 млн потребительских кредитов на сумму свыше 1,09 трлн рублей, что на 70% превышает значения за январь-октябрь 2020 года. Это рекордный объем продаж за всю историю банка. Сегодня каждый пятый кредит на рынке выдается ВТБ. Портфель по кредитам наличными превысил 1,8 трлн рублей, показав рост с начала года более чем на 20%.Кредит наличными доступен в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет по ставке от 5,9% годовых с учетом программы страхования. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе банка.