Россия и Белоруссия объединятся в одно государство уже в 2022 году. Так считает председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский. Лидер либерал-демократов ..

Россия и Белоруссия объединятся в одно государство уже в 2022 году. Так считает председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.Лидер либерал-демократов считает, что слияние произойдет на основе недавно подписанного главами государств декрета о Союзном государстве. По мнению Жириновского, после объединения у стран будут общие президент, парламент и валюта. При этом действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко добровольно уйдет в отставку, сообщает