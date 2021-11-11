В деревне Черепухино Судогодского района темнота. Горит всего один фонарь, рассказывают местные, а недавно дорогу к пациенту еле нашла карета скорой помощи. Люди переживают, что в нужный

В деревне Черепухино Судогодского района темнота. Горит всего один фонарь, рассказывают местные, а недавно дорогу к пациенту еле нашла карета скорой помощи. Люди переживают, что в нужный момент медики просто не успеют к больному. Наталья Ландышева, жительница г. Владимира Сейчас там потёмки. Я говорю, у нас там «скорая» приезжала, они тыкались-тыкались в разные заезды, никак