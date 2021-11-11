Во Владимирской области начали действовать единые региональные нормативы потребления коммунальной...

Во Владимирской области начали действовать единые региональные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению.Жители региона могут обратиться за субсидией по оплате услуг ЖКХ.С 1 октября начали действовать единые областные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению. В отдельных случаях ожидается рост платы за отопление, преимущественно в одно- и двухэтажных домах. При этом тариф на тепловую энергию остался неизменным относительно июля 2021 года.Для соблюдения предельного роста совокупной коммунальной платы в размере 5,4 процента к уровню декабря 2020 года жители могут обратиться за компенсацией расходов в государственное казённое учреждение социальной защиты населения Владимирской области по месту жительства. Для этого необходимо оплатить квитанции, собрать пакет документов (перечень размещен на главной странице Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области https://dtek.avo.ru.За компенсациями граждане могут обращаться как ежемесячно, так и с другой периодичностью (за 2021 год − до 31 января 2022 года). Срок рассмотрения заявлений – 30 дней, компенсация перечисляется на счёт, указанный в заявлении, сообщает пресс-служба обладминистрации.