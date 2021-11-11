Следствие установило, а суд подтвердил, что пара проживала вместе с 1998 года. В июне между ними возникла ссора. Гражданская жена упрекала любимого в злоупотреблении алкоголем.

В Собинке 49-летнюю женщину приговорили к длительному сроку лишения свободы за убийство сожителя.Следствие установило, а суд подтвердил, что пара проживала вместе с 1998 года. В июне между ними возникла ссора. Гражданская жена упрекала любимого в злоупотреблении алкоголем.Во время конфликта обвиняемая всадила нож в грудь благоверного. От полученных травм 46-летний мужчина скончался на месте преступления. Жительницу Собинки арестовали. На допросе она призналась в убийстве и раскаялась в содеянном.С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд приговорил её к 8 годам колонии.