Подсудимый также оштрафован на 20 тысяч рублей и взят под стражу прямо в зале суда.

Муромлянин, избивший сотрудников полиции, получил 2,5 года колонии. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.9 ноября рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в оскорблении представителя власти и применении насилия. Будучи пьяным, он ударил сотрудника ППС.«У постового диагностировали закрытую черепно–мозговую травму с сотрясением головного мозга, а также преступник высказал в его адрес нецензурные выражения», - уточнила подробности ИО председателя суда Т.Н. Карева.Интересно, что перед началом драки патрульные пытались заступиться за медиков, которые были вызваны для оказания помощи буйному муромлянину.В результате агрессора признали виновным. Следующие 2 года и 6 месяцев он проведёт в колонии общего режима. Подсудимый также оштрафован на 20 тысяч рублей и взят под стражу прямо в зале суда.