Меленковская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Москвы, обвиняемого...

Меленковская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Москвы, обвиняемого в незаконном выращивании в крупном размере конопли и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.В июле этого года обвиняемый посеял семена конопли в специально подготовленные им ящики в своем доме в деревне Ратново Меленковского района, после чего выращивал указанные растения с использованием подготовленного оборудования.Кроме того, злоумышленник незаконно хранил в своем доме растения конопли общей массой более килограмма и каннабис (марихуаны) общей массой чуть менее полукилограмма.19 августа 2022 года указанные наркотические средства были обнаружены и изъяты сотрудниками ОМВД России по Меленковскому району, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Уголовное дело будет рассмотрено Меленковским районным судом.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos