В области завершился прием заявок от управляющих компаний на перелицензирование. Часть организаций...

В области завершился прием заявок от управляющих компаний на перелицензирование. Часть организаций таких заявок не прислала, 15 компаний уже получили отказ. Что будет с домами, которые останутся без УК? В теме разбиралась Кристина Иванова.- Три человека у нас активные такие здесь... Вы, говорят, голосуете за уголовников.Жители 14-го дома по улице Тракторной боятся, что могут в ближайшее время остаться без управляющей компании. С сентября здесь кипят страсти: одна из коммунальных организаций Владимира, по словам женщин, "ЖСС", в начале осени собрала местных на "ознакомительную встречу", которая внезапно закончилась сбором подписей.Вера Митрохина, жительница дома на ул.Тракторной:- У них вот такие были распечатанные листы с нашими персональными данными. Этого никто не имел права делать. Остается только поставить галочки и расписаться. Я не понимаю, зачем так вот давить. Вы расскажите о себе, предложите себя, дайте подумать людям.Как утверждают женщины, некоторые просто не поняли, что именно они подписали. А в ноябре лицензию не продлили действующей управляющей компании МКП "ЖКХ". И давление на жителей продолжилось. В доме даже появилась инициативная группа, которая раскидывает по почтовым ящикам коммунальные агитки - за новую компанию. И с призывом не посещать собрания действующей организации.Александр Шишенков, руководитель МКП "ЖКХ" г.Владимира:- Они разбирают интересные дома. Условно, интересные - это которые денежные и делают финансовый результат. На которых можно, естественно, зарабатывать и держаться на плаву. Ну, покусывают, покусывают, боремся.Руководитель МКП уверен: все эти события - звенья одной жилищно-коммунальной цепи. 11 января грядущего года истекает срок действия лицензий УК, полученных до 2018-го. Таковых у нас в области 150. Заявки на перелицензирование подали не все. 15-ти компаниям уже отказано. А это 696 домов, рассказала Елена Андреева, главный жилинспектор региона. Основные причины - неполное размещение информации в государственной информационной системе и долги перед ресурсниками. Последнее стало, по сути, главной причиной непродления лицензии и у МКП.Елена Андреева, главный жилищный инспектор Владимирской области:- На самом деле, у них очень много просуженных решений. По этому решению там больше миллиона задолженность. Они заключили мировое соглашение и начали его погашать. Но само требование звучит... много вопросов по этому поводу... само требование звучит "вне зависимости от факта уплаты": “Признанная задолженность или подтвержденная судом вне зависимости от факта уплаты».Александр Шишенков, руководитель МКП "ЖКХ" г.Владимира:- Она (задолженность) не должна быть равной или превышать двухмесячную задолженность перед ресурсниками. У нас, естественно, меньше. О чем есть письма ВКС, сверка. На тот момент, когда этот вопрос был заострен, задолженность была 1 млн. 250 тысяч.Решение об отказе в продлении лицензии можно оспорить в суде. МКП "ЖКХ" уже подало иск. Судебное разбирательство - дело нескорое. Сколько из нынешних 240 домов за это время потеряет одна из главных муниципальных управляющих компаний Владимира - вопрос. Жителей же волнует возможный коммунальный коллапс в январе. В жилинспекции успокаивают - пока домам будут искать новые управляющие компании (их выберут либо сами жильцы, либо это произойдет через торги), нынешние "непродленники" обязаны обслуживать дома. Кроме того, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, который позволит перенести сроки выдачи лицензий на июнь 2023-го.Кристина Иванова, Александр Голубев. “Вести-Владимир"