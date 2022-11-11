Губернатор Владимирской области Александр Авдеев предложил депутатам Заксобрания согласовать семь кандидатур на должности первых заместителей и заместителей главы региона. Депутаты

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев предложил депутатам Заксобрания согласовать семь кандидатур на должности первых заместителей и заместителей главы региона. Депутаты рассмотрят кандидатуры врио первоых замгубернатора Александра Ремиги и Дмитрия Лызлова, а также врио замгубернаторов Константина Баранова, Сергея Волкова, Владимира Куимова, Александра Максимова и Германа Елянюшкина. «Для всестороннего и публичного рассмотрения названных кандидатов глава региона предложил